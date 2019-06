Verstappen rekent op sterker Ferrari in Canada

Tatishvili moet premie in Parijs inleveren na ‘wanpresta­tie’

2 juni De Amerikaanse tennisster Anna Tatishvili is vanwege een 'wanprestatie' in de eerste ronde van Roland Garros al haar prijzengeld kwijt. De 29-jarige speelster verloor in 55 minuten van de Griekse Maria Sakkari: 6-0 6-1. Normaal gesproken had ze 46.000 euro voor haar korte optreden in Parijs mee naar huis mogen nemen, maar dat voorkwam de dienstdoende arbiter.