Verstappen slaat aanval Hamilton af en loopt na zinderende apotheose uit in titelstrijd

Reactie Hartslag Brouwers boven 200 bij GA Eagles: ‘Heerlijk moment om verantwoor­de­lijk­heid te nemen’

17:31 Luuk Brouwers nam zijn verantwoordelijkheid in blessuretijd. Koelbloedig schoot de middenvelder Go Ahead Eagles in de dying-seconds vanaf de elfmeterstip naar de even verrassende als terechte zege op Vitesse: 1-2.