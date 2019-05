Verstappen: Soms moeten fouten pijn doen om ervan te leren

Door Arjan Schouten

Hij wilde overduidelijk niets weten van verhaaltjes dat de cirkel nu rond is. Max Verstappen ging er niet in mee. Een vrijwel foutloos jaar bekroonde hij in Monaco met een uitstekende kwalificatie, waarin hij zelfs even met een eerste poleposition leek te gaan flirten. Mercedes kwam daarna nog met twee auto’s onder hem door, maar ook P3 betekent morgen zijn beste startpositie in Monaco ooit.

Dus was het zo gek niet, na afloop, dat de Limburger gevraagd werd of dit resultaat als een bevrijding voelde. Als een soort vergelding, twaalf maanden na die kostbare fout in het prinsdom waar hij toen zomaar had kunnen winnen. ,,Nee, zo voelt het voor mij echt niet”, bekende de Limburger. ,,Ik vind ook niet dat mijn crash hier vorig jaar het dieptepunt van mijn loopbaan was”, aldus Verstappen, die daarmee nog even terug wenste te komen op een uitspraak van teambaas Christian Horner van eerder deze week. ,,Oké, toen had ik kunnen winnen. Maar fouten horen er nu eenmaal bij. En soms moeten die even goed pijn doen om daarna te verbeteren. Dat was er zo eentje.”

Klap

Vandaag kreeg generatiegenoot Charles Leclerc een klap te verwerken, toen hij in zijn eigen Monaco na Q1 al klaar was vanwege een misrekening van Ferrari. Hoort nu eenmaal bij de sport, zo wilde Verstappen er maar mee zeggen. Zelf bleef hij zonder vertraging vandaag, al had ook dat niet veel gescheeld, zo gaf hij meteen na zijn kwalificatie toe. ,,Ik moet de monteurs heel dankbaar zijn, want vlak voor de start zat er nog niet eens een vloer onder de auto”, zo bekende hij tijdens het interview naast zijn bolide. Later in de persconferentie maakte hij er geen woorden meer aan vuil.

,,Al met al ben ik best wel tevreden met de derde plaats”, vervolgde Verstappen. ,,Als je naar heel het weekend kijkt, missen we steeds twee, drie tienden. In Q3 moest ik m’n laatste poging afbreken vanwege koude banden, er was iets teveel verkeer om me heen. Maar we hebben gewoon prima werk afgeleverd. Toen dit weekend begon, wisten we al dat we hier niet zo snel zouden zijn als vorig jaar. Maar dit is al mijn vijfde keer in Monaco en pas mijn derde kwalificatie. Dus ik ben gewoon tevreden met het resultaat.”