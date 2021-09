Verstappen start als laatste in GP van Rusland door nieuwe motor

Max Verstappen moet zondag in de Grand Prix van Rusland als laatste starten. Red Bull heeft besloten om bij de leider in het WK-klassement een motorwissel toe te passen. Het betekent voor Verstappen de vierde motor van het seizoen, waar er drie zijn toegestaan zonder gridstraf.

Er stond Verstappen sowieso al een gridstraf van drie plekken te wachten, omdat hij eerder werd bestraft voor de crash met Lewis Hamilton tijdens de laatste Grand Prix van Italië. Ook Charles Leclerc moet zondag achteraan starten. De Monegask kreeg ook een nieuwe motor in zijn Ferrari en overschrijdt daarmee eveneens het toegestane aantal motoren.

,,Voor ons is de kwalificatie niet belangrijk, nu Max van achteren start. Maar van daar is alles nog mogelijk’’, gelooft topman Helmut Marko, die de wissel een tactische zet noemt. ,,Deze race is niet optimaal voor ons. En met de verwachte regen was dit het juiste moment om de motor te wisselen.” Dat laatste beaamde Verstappen ook en vulde vervolgens aan. ,,We moesten deze straf toch ergens nemen. Als we het hier niet hadden gedaan, dan hadden we het ergens anders moeten doen.”

Verstappen maakte vrijdag in de tweede vrije training al gebruik van de nieuwe motor. Hij klokte een zesde tijd. Mercedes domineerde de oefensessies, waarin Valtteri Bottas telkens voor Lewis Hamilton de snelste was.

Volledig scherm Max Verstappen in zijn Red Bull-bolide tijdens een vrije training in Rusland. © EPA

In het verleden is gebleken dat Mercedes op het circuit in Sotsji vaak in het voordeel is. Zo werden de laatste zeven races in Rusland allemaal door een coureur uit de Duitse renstal gewonnen. Hamilton zegevierde er in 2014, 2015, 2018 en 2019. Valtteri Bottas pakte vorig jaar de winst, net als in 2017. Tussendoor zorgde in 2016 ook nog ex-coureur Nico Rosberg voor het succes bij Mercedes.

Voor Verstappen staat zondagmiddag dus een inhaalrace te wachten. De 23-jarige Nederlander begint met vijf punten voorsprong op Hamilton. Er wordt dit weekeinde in Sotsji wisselvallig weer verwacht. Dat laatste kan weer van grote invloed zijn op de kwalificatie van zaterdag (14.00 uur) en zeker ook op het inhalen tijdens de race van zondag (14.00 uur).

Mercedes domineerde vrijdag al tijdens de vrije trainingen. Zo was Valtteri Bottas in beide oefensessies de snelste, gevolgd door zijn teamgenoot en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. Verstappen noteerde in de eerste en tweede vrije training respectievelijk een derde en zesde tijd.

