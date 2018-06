Verstappen start als vierde, Mercedessen op eerste rij

Door Arjan Schouten



De laatste training viel aan het begin van de middag nog letterlijk en figuurlijk in het water, maar tijdens de kwalificatie bleef het op wat gemiezer vlak voor Q2 na toch redelijk droog boven Circuit Paul Ricard.



Zo bleven verrassingen uit. Als verwacht waren de Mercedessen machtig op het powercircuit in de Provence. Lewis Hamilton pakte zijn eerste poleposition sinds de GP van Spanje in 1.30.029. Ploegmaat Valtteri Bottas staat naast hem op de eerste startrij op plaats twee. Ferrari-coureur Sebastian Vettel volgt als derde, op drie tienden van Hamilton.



De Red Bulls moesten zoals verwacht iets inleveren op Mercedes en Ferrari, maar wisten wel beiden Kimi Räikkönen achter zich te houden. Verstappen mag als vierde wegrijden, Daniel Ricciardo als vijfde.



,,Dit voelt goed om terug te komen naar Frankrijk met een poleposition'', jubelde Lewis Hamilton, na Q3, die even onderbroken werd door een schuiver van thuisrijder Romain Grosjean, voor het oog van 50.000 toeschouwers.



Opvallend: Red Bull en Mercedes deden de supersofts onder voor de tweede kwalificatiesessie om daar morgen op weg te mogen rijden, Ferrari de ultra's. Strategieën zullen dus verschillen morgen in de race.



De prestatie van de dag: Charles Leclerc die zijn Sauber naar Q3 wist te brengen en morgen vanaf plaats acht start. Niet zo gek dat er meer en meer gesuggereerd wordt dat de Monegask volgend seizoen al in zou stappen bij Ferrari.