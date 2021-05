Verstappen tankt vertrouwen met snelste tijd, ook Ferrari voor Mercedes richting kwalificatie

video Ex-Aja­cied Noa Lang in opspraak na kampioens­feest, KBVB stelt onderzoek in

9:35 De zeventiende landstitel van Club Brugge werd door de spelers stevig gevierd bij aankomst in Brugge. Ze doken een uitzinnige massa supporters in en feestten erop los. Zo ook Noa Lang, die zich helemaal onderdompelde in het feestgedruis en samen met de fans een lied zong dat weinig aan de verbeelding overlaat. De beelden werden gretig gedeeld op sociale media.