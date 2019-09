Verstappen tevreden met derde plek: ‘Maar nog veel om aan te werken’

,,De race ging best goed”, vertelt Verstappen na afloop van de Grand Prix aan interviewer David Coulthard. ,,In het begin was het tempo heel laag en daarna kreeg ik problemen met de banden. Het team haalde mij toen naar binnen en dat bleek achteraf een perfecte keuze.”

Verstappen ging door zijn vroege pitstop voorbij aan Lewis Hamilton, die terugviel naar de vierde plek. ,,Ik ben blij om op het podium te staan”, gaat Verstappen verder. ,,Dat is positief, maar we moeten nog aan heel veel dingen werken.”



Omdat de safety car maar liefst drie keer op de baan kwam, kon Verstappen niet wegrijden bij Hamilton. De Brit kon daardoor in de slotfase de druk vol op Verstappen zetten. ,,Daardoor moest ik volgas blijven rijden. Maar we hebben hier weer veel punten gepakt.”