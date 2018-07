Verstappen tevreden na eerste trainingen: 'Heel positief begin'

Door Arjan Schouten



Tevreden keek Max Verstappen terug op zijn eerste werkdag op de Hungaroring. Met de haren nog nat van het zweet vertelde hij in zijn deels afgerolde raceoverall over een ‘positief begin’ na zijn derde en tweede tijd op het circuit nabij Boedapest. ,,De auto werkte prima. Die is heel goed, zeker in de tweede sector waar de meeste bochten zijn, waar we heel competitief zijn’’, merkte Verstappen, die ‘s middags in 1.16,988 alleen de Ferrari van Sebastian Vettel ietsje sneller zag rijden op het 4.3 kilometer lange circuit. Meteen achter Verstappen pakte collega Daniel Ricciardo ook nog eens plaats drie.



Eerder op de dag klokte de Australiër al het snelste rondje en eindigde Verstappen als derde. ,,We kunnen zeker nog verbeteren, maar dit begin is heel positief. De auto is sterk, maar ik denk dat er nog wel iets te verbeteren valt," concludeerde Verstappen, die nog niet wilde zeggen of hij morgen in staat is om zijn eerste poleposition te pakken. ,,Ik weet op dit moment nog niet of we daar goed genoeg voor zijn, want alle drie de topteams zitten close bij elkaar. Op de korte rechte stukken verliezen we toch nog wel iets, maar we hebben nog even om daar aan te werken."