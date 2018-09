Verstappen: Tien keer op rij sneller dan Ricciardo

Zelfs Verstappen was vanmiddag het spoor bijster. Start hij morgen nu vanaf plek 18, 19 of 20? Zelfs anderhalf uur na de kwalificatie van de Grote Prijs van Rusland was dat nog niet duidelijk. Zelf ging hij aanvankelijk uit van plek 18, met beide Toro Rosso’s achter zich.

Het maakte allemaal niets uit. De kwalificatie in Sotsji was er voor hem bijna één om spek en bonen. Bijna, want hij is eerzuchtig genoeg om altijd sneller te willen zijn Daniel Ricciardo, zijn ploeggenoot. Toen die in Q1 aanvankelijk rapper was, besloot Verstappen een extra snelle ronde te rijden. Nu was hij de Australiër wel de baas. ,,13-3, prima”, wist de Nederlander precies hoe het onderlinge kwalificatieduel ervoor staat. ,,En 10 op rij, na Monaco. En van de 3 die ik er niet won, heb ik er 2 niet gereden en in Bakoe had Daniel voordeel van een slipstream.”