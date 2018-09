'Verstappen toont steeds meer eigenschappen van groot kampioen'

Verstappen kende een ongelukkig begin van het seizoen met onder meer de crash in Bakoe (met teamgenoot Daniel Ricciardo red.) en de klap in de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco, maar hij herstelde zich knap met zes podiumplaatsen, waaronder één overwinning. ,,Zijn prestatie in Singapore herbergt alle kwaliteiten van een toekomstig wereldkampioen", zo zegt Brawn tegen het Duitse Speedweek. ,,Het is niet voldoende om een paar keer uit te blinken en daarna domme fouten te maken. Steeds vaker karakteriseren de races van Max zich niet alleen in fenomenale snelheid, maar ook in meesterschap."



Brawn haalt graag een voorbeeld aan van de GP in Singapore. Toen Lewis Hamilton werd opgehouden door achterblijvers en Verstappen vlak achter hem kwam te zitten, waagde hij geen risicovolle aanval. ,,Maar hij zag dat er geen echte kans was om te winnen, dus nam hij geen onnodig risico en beschermde hij zijn tweede plek."



,,Verstappen wordt steeds sterker. Hij heeft nu een wagen nodig waarmee hij elke Grand Prix om de winst kan strijden. Hoewel Red Bull een jong team is, hebben ze in het verleden aangetoond dat ze zo'n wagen kunnen bouwen."