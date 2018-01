Verstappen traint hard, Utrecht niet klaar voor Ajax-trainer Ten Hag

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Ochtendtraining voor Max

Over exact twee maanden is de eerste Formule 1-race van het seizoen en Max Verstappen is daarom hard in training om topfit te zijn. Op zijn balkon in het zonnetje perst de Limburger er de nodige chin-ups uit.

Just hanging around a bit #lazysunday #keeppushing Een foto die is geplaatst door null (@maxverstappen1) op 28 Jan 2018 om 1:58 PST

Utrecht niet klaar voor Ten Hag

Bij FC Utrecht zijn ze nog niet helemaal klaar voor de terugkeer van Erik ten Hag. De trainer verliet de Domstedelingen in december voor Ajax en neemt het vandaag in Utrecht op tegen zijn oude ploeg. Daar hadden ze bij Utrecht blijkbaar nog niet opgerekend, want het naambordje is nog niet aangepast.

Kersverse internationals

Blije hockeysters op Instagram! Vannacht won het Nederlands elftal met 7-2 van Amerika en mochten Lieke Hulsen, Yibbi Jansen en Famke Richardson hun debuut maken in het oranje, of in dit geval het zwart.

Hele blije koppies!! Debuut mogen maken vandaag 🔶🇳🇱 #firstcap #happy Een foto die is geplaatst door null (@lieke_hulsen) op 27 Jan 2018 om 22:19 PST