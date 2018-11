Verstappen traint met wielerprofs in Monaco: ‘Die zijn zo goed’

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten



Die vijfde plaats in de kwalificatie had hij vooraf al voorspeld en over de komende race viel volgens Max Verstappen op voorhand ook niet meer zo bijzonder veel te vertellen, dus schoof het persgesprekje met de Nederlandse pers gisteravond in Brazilië naar een ander onderwerp. Opeens ging het over fietsen in Monaco en Verstappen zat op zijn praatstoel.

Quote Ik weeg nu 72 kilo. Ik denk dat Tom Dumoulin 67, 68 kilo weegt. Max Verstappen De ene anekdote na de andere. Hij en ook de Belgische McLaren-coureur Stoffel Vandoorne trainen daar in die wielerenclave vaak mee met een groep profwielrenners mee. ,,Een paar coureurs van Sky, van Giant. Laatst nog met Dylan van Baarle (Nederlands kampioen tijdrijden, vorig jaar vierde in Ronde van Vlaanderen, red.) getraind. Nou, die kan wel aardig trappen, zeg”, vertelde Verstappen, naast petrolhead ook een groot fietsfanaat. ,,We gaan dan vaak richting Italië en dan de bergen in. En waar wij dan op een lichter verzet moeten, blijven zij gewoon door draaien om kracht en spieren te kweken. Wel leuk hoor, om te zien hoe goed zij dan zijn.”

Hier zat een topsporter vol respect te praten over topsporters in een andere discipline. Een uitstekend klimmer is hij niet, zo vertelde Verstappen meteen. ,,Daarvoor zou ik nog wel iets van vier kilo af moeten vallen. Ik weeg nu 72 kilo. Ik denk dat Tom Dumoulin 67, 68 kilo weegt. En die gasten zijn zo slank, hè. Armen hoeven ze niet te hebben. M’n armspieren, m’n borst, m’n nekspieren, dat zou ik dan allemaal af moeten bouwen.”

Het hoeft niet, die heeft hij nodig voor het racen. Maar dat neemt niet weg dat hij met heel veel plezier blijft fietsen. En ook op het zadel met twee flinterdunne wielen onder zijn lichaam blijkt Verstappen een snelheidsduivel. ,,Ik ben al wel een paar keer 95 kilometer per uur gegaan’‘, zo bekende hij. ,,Een keertje in de tunnel in Monaco naar beneden, in de slipstream van een scooter. Dat merk je wel, hoor. Gaat die fiets een beetje schudden. Toen dacht ik wel: heb ik dat voorwiel wel goed vastgezet? Op sommige bergen kun je écht hard naar beneden. Makkelijk boven de 100, 105. Maar goed, of je dat moet willen…”

Enjoyed the uphill battle today 🚴🏻‍♂️ 😎 120.2k Likes, 792 Comments - Max Verstappen (@maxverstappen1) on Instagram: "Enjoyed the uphill battle today 🚴🏻‍♂️ 😎"

Mag het allemaal van het team, vroegen wij ons af? Stel dat hij straks een race mist omdat hij zijn sleutelbeen breekt bij een val? Verstappen haalde zijn schouders eens op. ,,Mwah, ik bekijk het altijd zo, ik kan ook in de douche uitglijden en m’n nek breken. Ik mag geen alleen geen downhill doen, dat vinden ze bij Red Bull iets te riskant. Heb ik een paar keer gedaan, en vond het best wel leuk. Maar ik snap wel dat ze dat niet zo fijn vinden. Ik ken mezelf: ik ga natuurlijk niet lekker langzaam rondtoeren.”

Volledig scherm Max Verstappen in 2016 op de fiets in São Paulo. © Getty Images

Hoe lang die trainingsrondjes op de fiets rondom Monaco, Nice, Menton en de Italiaanse grens van Verstappen zijn? ,,Meestal 80 á 90 kilometer’’, zo vertelde hij. Het bewijs staat op Strava, zo vonden we later uit. ,,Een paar dagen terug reed ik ook nog zo’n rondje met Dylan. Had ik 80 kilometer gedaan, moesten zij nog twee uur. Ik dacht: ‘doei jongens’.”

,,Een keer gingen we ook een grotere ronde, zat Michael Matthews (winnaar van drie Touretappes, twee keer op het WK-podium, red.) bergop naast me. En het was best wel zwaar. Hij bleef maar dingen vertellen en ik dacht echt van: godverdomme man. Ik heb helemaal geen lucht meer om te praten. En hij: ‘lekker relaxt wel, hè. Zo omhoog’. En ik van: ,,Eh, jaja… Heel relaxt… Top.”