Verstappen treft winnaars Indy 500 in virtuele 24 uur Le Mans

Redder van de club ‘Arrestatie Nederlan­der sloeg in Livorno in als een bom’

11:56 Hij had de redder van de Italiaanse Serie B-club Livorno moeten worden, de Nederlandse Libanees Majd Yousif. Maar zo ver lijkt het niet te komen. Afgelopen week werd de beoogd clubeigenaar immers gearresteerd bij een politie-inval in de regio Rotterdam. Journalist Jurriaan van Wessem volgde de zaak van dichtbij. ,,Het was vanaf het eerste moment een curieus verhaal.”