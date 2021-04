Verstappen tussen de Mercedessen in middagtraining, snelste tijd voor Hamilton

De middagtraining op Portimao kende wat oponthoud, nadat een putdeksel in bocht 11 los was komen te liggen. Tien minuten later dan gepland kon dan toch begonnen worden aan het tweede trainingsuur. Voor vrijwel iedereen verliep die zonder grote problemen. Op een uitstapje van Nicholas Latifi in de grindbak na hield iedereen zijn wagen tussen de lijnen. Verstappen meldde toen hij net bezig was een probleempje met de remmen over de boordradio, maar een paar minuten later leek dit alweer verholpen en keerde hij terug op het asfalt.