Verstappen tweede achter Ricciardo in eerste training Monaco

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Monaco de tweede tijd neergezet. De Nederlandse coureur van Red Bull moest op het smalle stratencircuit alleen zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo voor zich dulden. Ricciardo was de beste in 1.12,126, het snelste rondje van Verstappen ging in 1.12,280.

Max Verstappen hoopt dit weekend in de GP van Monaco zijn eerste poleposition te noteren. De eerste vrije training geeft in elk geval goede hoop. De Red Bull-coureurs toonden aan dat hun bolide uitstekend uit de voeten kan op het bochtige en smalle circuit in het prinsdom. Lewis Hamilton, de regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand, eindigde in zijn Mercedes als derde (1.12,480). De Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen klokten respectievelijk de vierde en vijfde tijd. Beiden waren ruim acht tienden van een seconde langzamer dan Ricciardo. Later op donderdag volgt de tweede training.



Lees het liverslag hieronder terug.