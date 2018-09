Verstappen tweede in eerste training in Rusland

Schuurs en Mertens naar dubbelfina­le Wuhan

10:54 Demi Schuurs staat opnieuw in de dubbelfinale van een WTA-toernooi. Samen met de Belgische Elise Mertens was ze in het Chinese Wuhan in de halve finale te sterk voor de Japanse Shuko Aoyama en de Wit-Russische Lidzia Marozava: 4-6, 6-2, 10-3.