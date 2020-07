Verstappen tweede in kletsnatte kwalificatie GP Stiermarken, pole voor Hamilton

Hamilton toonde aan een klasse apart te zijn in de regen, net als Verstappen. Drie sessies lang knokten de twee met elkaar om de snelste tijden en uiteindelijk trok Hamilton aan het langste eind. Een supersnel slotrondje van Verstappen mislukte, toen hij zijn RB16 in een van de laatste bochten kwijtraakte, maar nog altijd rest een uitstekende startpositie op de eerste startrij naast Hamilton.

,,En dat is gewoon heel goed, in deze omstandigheden die heel erg tricky waren. Want je zag bijna niks”, reageerde Verstappen. ,,In Q3 ging het nog net wat harder regenen. En toen werd het nog wat meer worstelen. Het was zeker niet eenvoudig, het zicht was verschrikkelijk. Maar P2 is dan toch gewoon heel goed. Dit was een prima kwalificatie. Ik denk dat we een goede kans hebben om te winnen morgen.”