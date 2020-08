Verstappen tweede in Spanje, geen maat op Hamilton

Door Rik Spekenbrink



Na twee enerverende races op Silverstone hoopten veel racefans op nieuw spektakel in Spanje. Dat bleef grotendeels uit, zeker als het ging om de winst. Lewis Hamilton leidde op Circuit de Catalunya van kop tot staart. Max Verstappen eindigde op gepaste afstand als tweede, zicht op de winst had hij niet. Zowel op de zachte als de medium banden kon hij het tempo van de regerend wereldkampioen niet volgen.



Verstappen kende een goede start. Dat gold niet voor de man voor hem, Valtteri Bottas. Die verloor in de lange aanloop naar de eerste bocht twee plekken, terwijl Verstappen er eentje won en zich achter Hamilton nestelde op de tweede plek. Het tempo lag de Nederlander in de eerste rondes wat te langzaam. ,,Hij rijdt super langzaam”, doelde hij over de boordradio op Hamilton. Maar toen Hamilton het gas na een ronde of tien wat verder intrapte nam hij direct afstand van Verstappen. De vraag was vervolgens wie het eerst de pits zou opzoeken voor verse banden. De hoop van Red Bull Racing en Verstappen was immers dat het op de medium band de snelheid van Mercedes zou kunnen bijbenen. Hij klaagde herhaaldelijk en geïrriteerd over het rubber, maar werd door het team aanvankelijk niet naar binnen geroepen, tot onvrede van Verstappen. In ronde 22 was het dan zo ver, na een pijlsnelle stop kwam hij op mediumbanden terug op plek 3, achter Bottas. De beide Mercedessen reageerden direct door ook te stoppen, waardoor de oorspronkelijke rangorde weer was hersteld. Verstappen bleef zich ergeren over de in zijn ogen te late stop. ,,Laten we ons eerst richten op onze eigen taak, in plaats van ons te focussen op Mercedes. Want op de rode band waren we gewoon te langzaam”, foeterde hij richting zijn engineer.