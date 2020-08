Verstappen tweede na krankzinnig slot: voorbanden Bottas én Hamilton gaan lek

Verstappen koos in de voorlaatste ronde nog voor een pitstop voor verse banden om te gaan voor de snelste raceronde. Dat lukte de coureur van Red Bull ook, maar als hij die pitstop niet had gemaakt had hij de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Een bizarre conclusie waarmee Red Bull nooit rekening had kunnen houden. ,,He is a lucky boy”, zei teambaas Christian Horner over de boordradio tegen Max Verstappen.