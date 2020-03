Verstappen valt direct voor Zandvoort: ‘Er is iets heel moois neergezet’

Eyong Enoh uit zijn mening via Twitter over de huidige situatie bij Ajax

20:32 Eyong Enoh was in het verleden zes jaar, van 2008 tot 2014, contractspeler bij Ajax. De Kameroener is de Amsterdammers zeker nog niet uit het oog verloren en liet vanavond op Twitter van zich horen over de huidige situatie bij zijn voormalige-club.