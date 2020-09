Verstappen valt uit in chaotische GP van Monza

Schumacher junior wint na bliksem­start op Monza in Formule 2

5 september Mick Schumacher heeft zijn eerste overwinning van dit seizoen in de Formule 2 binnen. De 21-jarige Duitser, de zoon van Michael Schumacher, schreef op Monza de hoofdrace op zijn naam. 'Schumacher junior' won vorig jaar, zijn eerste in de Formule 2, al eens een sprintrace in Hongarije.