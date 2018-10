Verstappen: van zomers Florida naar kil Texas

Door Arjan Schouten



Krokodillen. Max Verstappen heeft er heel wat gespot, glijdend over de Everglades in een propellerbootje, samen met zijn vriendin. ,,In alle soorten en maten. En ze leven nog, hoor. ­Allemaal.’’



Alleen voor die drie racedagen in Austin helemaal naar Amerika vliegen? Verstappen is niet gek. Zo afgestompt op al dat reizen is hij na bijna vier seizoenen Formule 1 nog lang niet. De afspraak in Texas greep hij meteen maar aan voor een korte vakantie in Florida.



Zo landde hij woensdagavond pas in het regenachtige Austin, na een paar dagen in korte broek en teenslippers. ,,Lekker weertje daar, hoor. Beter dan hier, ietsje warmer’’, zo vertelde hij grijnzend onder een paraplu, in een hoog dicht geritste parka. ,,Ik heb een beetje rustig aan gedaan, daar. Perfect ook om me aan te passen aan het tijdsverschil. Met de auto (een schitterende blauwe Cadillac, red.) nog even door Key Biscayne gereden. Mooie grote huizen daar.’’