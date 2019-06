Verstappen verheugd met P3: ‘Verbeteringen aan de auto werken’

Door Arjan Schouten



Voor de tweede keer dit jaar start hij vanaf de derde plaats aan een grand prix. In Monaco was dat wel verwacht, maar niet in Oostenrijk, waar hij voor zijn beste kwalificatie ooit tekende. ,,Voor we hier heen kwamen, keek ik eerlijk gezegd niet enorm uit naar dit weekend’‘, zo gaf Verstappen na zijn verrassende prestatie toe. ,,We vreesden de kwalificatie een beetje. Maar het gaat eigenlijk best wel goed, we zijn heel competitief. We presteren het hele weekend al stukken beter.‘’



Ferrari bleek in de kwalificatie nog wat te rap, maar hij wurmde zich tussen de beide Mercedessen. En hij had het geluk dat Sebastian Vettel geen tijd noteerde in de laatste kwalificatiefase. ,,Door de verbeteringen die we aan de auto gebracht hebben, zijn we best wel competitief’‘, merkte Verstappen. ,,Natuurlijk beseffen we heel goed dat we nog wel wat tekort komen op Ferrari en Mercedes. Maar ook wetende dat de Red Bull Ring voor ons niet de meest gunstige baan is, stemt dit resultaat me best wel tevreden.‘’