Verstappen verkozen tot driver of the day: 'Auto beter en beter'

,,De auto van Max werd wel héél groot in mijn spiegel", erkende Hamilton zelf. ,,Maar ik denk uiteindelijk niet dat ik hem ook nog voorbij had gekund, hoor", gaf Verstappen direct toe. ,,Het is meer dat Lewis opgehouden werd door achterblijvers, in die laatste twee, drie rondjes. Zo kon ik naar hem toe kruipen."



De sleutel tot weer een podiumplaats - zijn derde dit seizoen - noemde Verstappen de start, waarbij hij meteen ploeggenoot Daniel Ricciardo voorbij snelde. En niet veel later ook Sebastian Vettel. ,,Daarna werd het min of meer race in m’n eentje. Lewis goed aanvallen, dat bleef lastig. Maar tegelijkertijd had ik niet verwacht dat we na de kwalificatie (waarbij hij een seconde op Hamilton tekort kwam, red.) nog zo sterk waren. En uiteindelijk ben ik gewoon dolblij dat ik weer op het podium mag staan."