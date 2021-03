Verstappen viel eerder vier keer uit in Bahrein

Door Rik Spekenbrink



Bahrein? Daar zijn we toch pas geweest?

Klopt. Om van het sterk uitgeklede seizoen 2020 nog iets te maken, koos de Formule 1 ervoor te eindigen met een ‘triple’ in de golfregio: twee keer Bahrein en een slotrace in Abu Dhabi. In Bahrein werd er geracet op twee verschillende layouts: eerst de traditionele omloop en een week later een wat fantasieloos rondje met amper bochten. Het werden twee zinderende zondagen vol incidenten.

Ook dit jaar is Bahrein er weer snel bij om de Formule 1 de helpende hand toe te steken. Nu een openingsrace in Melbourne er door de pandemie opnieuw niet in zit, schiet het seizoen in gang met een avondrace in de eilandstaat. Om praktische redenen kreeg Bahrein ook de testdagen toegewezen, en zo vliegen de coureurs deze week voor de tweede keer deze maand naar het Midden-Oosten.

Er zullen de komende dagen zowaar plukjes mensen op de tribunes zitten: wie tegen corona is gevaccineerd of het virus aanwijsbaar al heeft gehad, is welkom op het circuit.

Wat moeten we allemaal weten van dat rondje in de woestijn?

Het voelt misschien niet zo, maar het wordt zondag al de zeventiende Grand Prix van Bahrein. Het was vanaf de eerste keer in 2004 even wennen, wat deed de Formule 1 nou in zo’n poenerige woestijnstaat zonder racehistorie en passie voor de sport? Maar ondanks de soms lege tribunes is toch een moderne klassieker ontstaan. Zeker nadat vanaf 2014 bij kunstlicht wordt gereden, biedt Bahrein mooie plaatjes en zijn de races ook bepaald niet saai.

De door de befaamde circuitontwerper Hermann Tilke getekende baan bevalt de meeste coureurs wel. Er zijn vijftien bochten over een kleine 5,5 kilometer afstand. Het managen van de banden is van groot belang, het asfalt ‘schuurt’ nogal. En tijdens de recente testdagen deed ook de natuur nog een duit in het zakje. Een zandstorm vanuit het zuiden van het eiland maakte het besturen van de auto’s lastig en het zicht voor coureurs en televisiekijkers troebel. Voorspelbaar is het daarom allerminst in Bahrein.

Dus spektakel is verzekerd zondag?

Afgaande op vorig jaar wel, die twee races zullen we niet snel vergeten. De eerste stond geheel in het teken van de zware crash van Romain Grosjean. De Fransman boorde zijn Haas met een snelheid van 221 kilometer per uur in de vangrail, waarbij meer dan 50G-krachten vrijkwamen. Dankzij een combinatie van de halo, een koelbloedige coureur, kordaat vakwerk van de marshalls en een portie geluk kon Grosjean het brandende wrak op tijd verlaten en kan hij het horrorincident navertellen.

Een week later was er al niet minder spektakel. George Russell leek de door corona uitgevallen kampioen Lewis Hamilton uitstekend te vervangen, de Brit koerste af op winst bij zijn debuut voor Mercedes. Maar gepruts bij het banden wisselen en later een lekke band vergooide zijn kansen. Sergio Pérez was de verrassende winnaar. Hij lag in ronde 1 nog helemaal achteraan, maar vocht zich door het veld en tekende voor zijn eerste zege in de Formule 1.

Hoe zit het met de kansen van Max Verstappen?

Even los van de nieuwe krachtsverhoudingen, want die kennen we eigenlijk nog niet, is Bahrein niet bij uitstek het circuit Red Bull Racing. Met Sebastian Vettel moeten we terug naar 2013 voor de laatste zege van het team. Al was de tweede plek van Max Verstappen vorig jaar, met ook zijn toenmalige compagnon Alexander Albon op het podium, wel een prima resultaat. Maar Verstappen is ook vier keer uitgevallen in Bahrein, waaronder ook in de tweede race van vorig jaar, de zogenoemde GP van Sakhir. Dat was overmacht, Pérez en Charles Leclerc hadden het met elkaar aan de stok, Verstappen kon geen kant op.

De Limburger zal zondag graag de champagne ontkurken. Niet zozeer omdat hij ‘Bahrein’ altijd al eens wilde winnen. Maar als het dit jaar lukt, betekent het direct een kickstart van het seizoen 2021.

