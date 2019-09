Verstappen vijfde in de middag, verschillen klein bovenaan

In de openingsfase was het dringen geblazen op de ‘Temple of Speed’. Er was regen op komst en dus wilden de coureurs en hun teams iedere seconde die ze op droogweerbanden konden rijden benutten. Vlak voordat het opnieuw begon te regenen in Italië, verbeterde Verstappen zich met de derde tijd, enkel achter de Ferrari’s.



Na een korte onderbreking kregen de coureurs te maken met condities waarvan verwacht werd dat die vergelijkbaar zouden zijn met de race van zondag – namelijk minimale regenval op de meeste plekken op het circuit. Dat was voor alle teams de reden om veel rondes te maken. Verstappen verscherpte zijn tijd niet meer, maar zag wel beide Mercedessen onderdoor komen. Valtteri Bottas dook net onder de tijd van de Nederlander, het verschil was slechts drie duizendsten tussen de twee. Met Lewis Hamilton op nog geen tiende van Leclerc en ook Albon binnen de seconde van de nummer 1, zat het dicht bij elkaar in de middag.