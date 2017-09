Verstappen vijfde in tweede training, Bottas erg snel

Verstappen moest een seconde toegeven op de tijd van Bottas, Ricciardo op zijn beurt weer drie tienden op Verstappen.



Achter Bottas eindigde Lewis Hamilton op de tweede plek (+0,046). De Ferrai's kwamen daar kort achter. Sebastian Vettel hield een tiende over en Räikkönen bijna vier tienden.



Al met al was Verstappen redelijk tevreden met zijn eerste twee trainingen. ,,De snelheid is min of meer wat we verwacht hadden, op dit circuit met allemaal van die lange rechte stukken." Zondag zal de Nederlander vrijwel achteraan starten vanwege de gridstraffen. ,,We zagen dit natuurlijk aankomen, het komt niet uit het niets. Je probeert er het beste van te maken. Eens kijken hoe we de kwalificatie aanpakken. Dat zien we zondag wel." Een kans op de overwinning ziet Verstappen niet. ,,Als twee auto's crashen voor mn neus en we de rest inhalen, dan hebben we een kans. Dus normaal gezien niet."



Morgen staat om 14.00 uur de kwalificatie op het programma. De laatste vrije training voor de Grand Prix van Italië is om 11.00 uur. Beiden zijn te volgen via ons liveblog. De samenvatting volgt kort daarop. Ziggo Sport zendt alles live uit.