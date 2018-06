Verstappen Village veel meer dan een camping

Door Rik Spekenbrink



Het is maar goed dat Dennis Lok een grote rug heeft. Als het een beetje meezit kan de tattooshop in Coevorden maandag de pen weer in de inkt dopen. Een datum erbij voor de overwinning van zijn held Max Verstappen en één tatoeage van diens handtekening. Toen de manager van de coureur, Raymond Vermeulen, gistermiddag werd rondgeleid over het Max Verstappen Village in Spielberg zag Lok zijn kans schoon hem aan te schieten met het verzoek voor de krabbel op zijn schouderblad. ,,Gaan we morgen regelen, afgesproken", zei Vermeulen.



Lok (47) is een diehard Verstappen-fan. Vroeger van Jos, nu van Max. ,,Ik sla niets over, nog geen vrije training." Maar op het circuit was hij al even niet geweest. Het allereerste Max Verstappen Village, tussen de groene Alpenheuvels pal achter de Red Bull Ring, leek hem wel wat. ,,Een keer wat anders dan Spa", zegt Lok, die met zijn maat Erwin Ramaker donderdag vanuit Drenthe vertrok en na een lange reis ('We stonden vijf uur stil door een ongeluk in een tunnel') in het pikdonker aankwam op de camping.



Volledig scherm Luchtfoto van het Max Verstappen Village. © SportStadion

Voor hun witte tent zitten ze tussen de vrije trainingen door in alle rust aan een blik pils. ,,Toen we vannacht aankwamen was ons bed keurig opgemaakt. We hebben stroom in de tent en hij kan op slot. Niets te klagen hier. Behalve dat het een pittig wandelingetje is naar het circuit."



Trouwens, noem het vooral geen camping, want het organiserende bureau SportStadion wil benadrukken dat het meer is dan een slaapplek met een koude douche en een tap met lauw bier. Op de lap grond, gehuurd van een Oostenrijkse boer, is in een paar weken tijd een heel festivalterrein uit de grond gestampt. Slapen kan voor een paar tientjes in een klein tentje, maar er zijn ook duurdere arrangementen (genaamd pole position, pitlane of paddock) met een eigen prefab huisje voorzien van allerlei relatieve luxe.



In het restaurant is gestoomde rijst met kipcurry te krijgen, of een penne primavera. De winkel verkoopt condooms (2,5 munt per stuk) en paracetamol (1 munt) en in de stand van de plaatselijke VVV liggen folders van fraaie wandelroutes in de regio. Maar je kan ook een rondje scheuren over de Red Bull Ring in de racesimulator. In de avond draaien dj's in de grote tent, van Hollandse meezingers tot het betere beukwerk. En dat met een beeld van Jezus aan het kruis bij de achteringang...

Volledig scherm © SportStadion