Verstappen vol vertrouwen naar eerste Grand Prix: ‘Voorbereiding ging zoals we wilden’

Max Verstappen heeft veel vertrouwen in Honda, de motorleverancier van zijn team Red Bull. ,,Ze doen wat ze beloven", zegt de Nederlandse topcoureur in aanloop naar de openingsrace van de Formule 1 in Melbourne.

,,Honda werkt keihard. De motor is vorig jaar steeds beter geworden en dat is wat je wilt. Alles wat ze hebben toegezegd heeft ook echt tot vooruitgang geleid, dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook dit jaar het geval zal zijn."



Het is nu aftellen naar de Grand Prix van Australië, die zich weinig aantrekt van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en komend weekeinde de honderdduizenden toeschouwers als gewoonlijk welkom heet op circuit Albert Park. ,,Ik geloof dat we dit jaar met Red Bull weer kunnen meestrijden om de titel, zoals in het verleden. We hebben de juiste mensen in ons team, we hebben in Honda een toegewijde partner, dus we hebben alles in huis om ervoor te gaan."

De 22-jarige Limburger verlengde begin dit jaar ook vol overtuiging zijn contract met de Oostenrijkse renstal met drie jaar. ,,Die gesprekken waren niet moeilijk. Ik geloof in dit team", aldus Verstappen, die ook zeer te spreken was over de prestaties van de Red Bull tijdens de testdagen in februari in Barcelona. ,,We hebben daar veel kilometers gemaakt en alles verliep behoorlijk soepel. Het ging precies zoals we wilden."

De grote vraag is of achtvoudig grandprixwinnaar Verstappen vanaf race één meekan met Mercedes en Ferrari, de teams die de afgelopen jaren een snellere auto hadden. Tijdens de testraces in Barcelona leek Ferrari wat minder snel, maar oogde Mercedes weer zeer sterk. De renstal van wereldkampioen Lewis Hamilton verraste de concurrenten ook met een technische noviteit, een beweegbaar stuur. Verstappen wijst erop dat in de testraces geen enkele coureur al voluit is gegaan. ,,We weten pas waar we staan tijdens de kwalificatierace op zaterdag in Melbourne."