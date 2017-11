Verstappen: Voor Formule 1 in Zandvoort moet nog veel veranderen

Of hij ooit nog een Grand Prix rijdt in Nederland? Max Verstappen durft het niet te zeggen. Over de plannen in Zandvoort is hij duidelijk. ,,Ik weet het niet, we gaan het allemaal wel zien. Ik ben er ook niet echt mee bezig’’, geeft hij toe in Brazilië, waar hij zondag in de voorlaatste Formule 1-race van het seizoen start als favoriet. Een grand prix in Zandvoort? ,,Als het gebeurt, dan gebeurt het. En het zou natuurlijk wel mooi zijn. Maar ik denk dat er daarvoor nog veel dingen moeten veranderen’’, aldus Verstappen.