Verstappen wacht tot 2018 met beslissingen over zijn toekomst

Verstappen kreeg vandaag in de zwoele Singaporese avond vraag na vraag over zijn toekomst. Een paar uur voor zijn persmoment meldde de Britse krant Daily Mail namelijk dat motorleverancier Renault de samenwerking met het Red Bull-team na volgend seizoen stopt . Hoewel het nieuws niet werd bevestigd, klinkt het niet onlogisch. Eerder al ging het hardnekkige gerucht dat Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull, komend seizoen overstapt van de Renault-krachtbron naar Honda. Renault, dat ook een eigen fabrieksteam in de Formule 1 heeft, zou op zijn beurt ook het al jaren dolende McLaren (nu Honda) gaan voorzien.

Verstappen kon er gisteren allemaal niet zo veel mee. ,,Het enige dat ik weet is dat ik volgend jaar bij Red Bull rijd, met een motor van Renault. Ik wil het begin van 2018 afwachten om iets te beslissen over de toekomst.” Op de vraag of hij dan niet te laat is, was Verstappen kordaat. ,,Nee. Dat is op tijd. En anders weet ik nog wel supermarkt waar ik kan gaan werken.”