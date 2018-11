Verstappen was er even klaar mee: Alsof ik er helemaal niks van kon

Er is maar één vraag voor nodig en Max Verstappen barst los. Alsof hij deze gelegenheid in de paddock van Autódromo José Carlos Pace aan wil grijpen om zijn sportieve 2018 met nog twee races te gaan alvast maar te ontleden. Hij vergeet niks. Begint deze grijze donderdagmiddag in São Paulo eerst met de matige serie aan het begin van 2018. ,,Dat was gewoon niet goed, daar wilde ik te veel’’, klinkt het schuldbewust. En dan, in het Engels aan de buitenlandse media op Interlagos: ,,The first six races, I basically fucked up.’’