Verstappen: we zitten dicht bij Mercedes

Op een regenachtige vrijdag klokte hij op de trainingen tot twee keer toe de op een na snelste tijd. Eerst was de Brit Lewis Hamilton van Mercedes iets sneller en daarna had teamgenoot Pierre Gasly een betere tijd. ,,De auto voelde vanaf het begin van de dag goed aan. We hadden een goede balans in de droge omstandigheden. Alles werkte prima, ook in de regen. Het was een goede dag, daar ben ik blij mee."



Bij de kwalificatie zaterdag zou het weer kunnen gaan regenen op de Hungaroring in Boedapest. ,,Ik heb maar één snelle ronde op de natte baan gedaan en dat voelde goed, maar hopelijk is het droog.”