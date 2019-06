Verstappen weer best of the rest: ‘Dit is voor mij geen shock’

Door Arjan Schouten



Hij schoot langs de McLaren van Lando Norris. Teammaat Pierre Gasly verdween door een vroege pitstop. En na zijn eigen stop pakte hij eenvoudig de Renaults van Nico Hulkenberg en Daniel Ricciardo in. Tot zo ver de race van Max Verstappen in Canada. Een vijfde plaats zoals hij zelf al voorspeld had, ver achter de Mercedessen en Ferrari. ,,Er zat gewoon niet meer in”, merkte Verstappen op. ,,Het was uit de problemen blijven en naar huis rijden.”

En dat deed hij, zonder noemenswaardige moeilijkheden. Zo maximaliseerde hij alsnog een met een valse start begonnen weekend na de mislukte kwalificatie waar hij achter een crash belandde. In de race werd hij zo ‘best of the rest’, zonder dat hij daar ook maar enig spektakel voor nodig had. Of hij er zelf wat lol aan had beleefd. ,,Lol? Nee”, zo klonk het duidelijk uit de mond van de Limburger die zelfs bij zijn inhaalbeurten niet hoefde te vechten. ,,Dat lukte allemaal op de rechte stukken.”

In Montréal stapte Verstappen zo na zeventig rondjes uit zijn bolide alsof hij ‘m net even door de wasstraat gehaald had op een onbekommerde zondagmiddag. ,,Dit was gewoon het maximale. Als ik als vierde of vijfde was gestart, had ik hier ook gestaan”, wist Verstappen die zag dat zijn Red Bull met Honda-motor op een powercircuit nog absoluut niet opgewassen is tegen de kracht van Mercedes en Ferrari. ,,En dan moet je het maximaliseren, zoals we zo’n beetje dit hele jaar al doen. Natuurlijk niet de positie waar we in willen zitten. Maar als je daar toch zit, moet je gewoon de punten pakken en dat is wat ik gedaan heb.”

In een Italiaanse krant sprak topman Helmut Marko dit weekend nog zijn zorgen uit of ze Verstappen wel kunnen houden, met de huidige wapens. Pas eind volgend jaar loopt zijn contract af bij Red Bull, maar de Nederlander zou een ontsnappingsclausule in zijn verbintenis hebben staan. Geconfronteerd met die uitspraken van Marko, reageerde Verstappen rustig na zijn race. ,,We weten allemaal dat het beter moet, maar ik geloof in het project waar we aan begonnen zijn met Honda. We werken allemaal keihard om qua prestaties stappen te zetten en we gaan zien waar ons dat gaat brengen in de komende races. Met iets meer vermogen en balans kan het er allemaal al heel anders uit gaan zien. In Monaco waren we nog het tweede beste team. Dat het hier in Canada niet zo goed zou gaan, wist ik van tevoren ook wel. Vorig jaar (toen hij tweede werd in Montréal, red.) was onze auto een stuk beter dan die van Mercedes en Ferrari, maar nu zou ik niet durven zeggen dat we superieur zijn ten opzichte van hen. Het is geen geheim dat we flink moeten verbeteren, maar dat weten we al vanaf de seizoensstart. Dus is dit voor mij geen shock, wat er nu gebeurd is hier.”