Verstappen: Weer boven de honderd ronden, dan mag je niet klagen

Voor de camera van een Duitse tv-journalist vatte Max Verstappen zijn tweede testdag in Barcelona misschien nog wel het beste samen. ,,Veel gereden, wederom weinig problemen. Dat stemt tevreden.‘’



Simpele conclusie en de enige die Verstappen eigenlijk wilde trekken, want die vijfde tijd van 1.18,787, hij kon er verder weinig mee. Een Toro Rosso, Alfa Romeo, Renault en een Ferrari voor hem. Toch zeker drie auto’s die hij in de races altijd achter zich laat. En het heersende Mercedes zat dan juist weer ver achter hem. ,,Over die rondetijden praten, dat is hier altijd moeilijk”, aldus Verstappen, die geen flauw idee heeft met hoeveel vermogen de concurrentie rijdt, of hoeveel brandstof. ,,Kilometers maken, dat is voor nu het belangrijkste. Vergelijken doe ik eigenlijk helemaal niet. We focussen op onszelf, dat is het enige dat we kunnen controleren en veranderen.”