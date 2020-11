Verstappen weer bovenaan na regentraining vol spins en schuivers

De baancondities blijven de gesprekken in de paddock domineren bij het eerste Formule 1-weekend op Istanbul Park in negen jaar. De slottraining begon met de nodige miezerregen, wat ervoor zorgde dat de coureurs op intermediates aan de slag gingen. Nadat Sergio Pérez met een spin het bal opende, was het hek van de dam. Naar mate de training vorderde namen met de regenkracht ook de schuivers toe, wat de teams ertoe deed besluiten geruime tijd binnen te blijven. Vlak voor de training waagden enkele coureurs het er toch weer op en het was een wonder te noemen dat Antonio Giovinazzi zijn Alfa Romeo in de slotfase uit de banden hield.



Voordat de echt zware regen begon, had Verstappen al de ‘beste’ tijd van de sessie op de klokken gezet: 1.48,485 op intermediates. De grote vraag is nu wat voor gevolgen de condities voor de kwalificatie (13.00 uur) gaan hebben. Soortgelijke buien worden niet per se meer verwacht, maar de temperatuur blijft wel laag waardoor de baan minder snel zal opdrogen en ook de banden niet goed op temperatuur kunnen komen.