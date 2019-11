Verstappen wint bizarre GP van Brazilië, Gasly eindigt als tweede en Ferrari's klappen bovenop elkaar

Door Rik Spekenbrink



Zo veel verhalen in één race. De grand prix van Brazilië is altijd goed voor spektakel, maar deze editie was wel heel kleurrijk. Met een peperdure clash tussen de beide Ferrari’s, een gevecht voor plek 2 op start-finish en Pierre Gasly in de Toro Rosso op de middelste trede van het podium.



Waar te beginnen? Bij de winnaar natuurlijk. Max Verstappen reed foutloos, had een dijk van een team achter zich staan en won het monument op de racekalender uiteindelijk met overtuiging. Zijn achtste overwinning in de Formule 1 telde op veel meer fronten. Voor het eerst noteert hij drie zeges in een jaar. Verstappen nam de derde positie in het kampioenschap over van Charles Leclerc. En gaf zijn team en motorleverancier een boost van jewelste. Honda heeft zich nog niet uitgesproken over de toekomst in de Formule 1 na 2020. Dan helpt zo’n klinkende overwinning natuurlijk best een handje. ,,Briljant”, zei teambaas Christian Horner over de boordradio tegen Verstappen. Die retourneerde de felicitatie en dankte het team.