Verstappen woensdag en vrijdag in actie in laatste testweek

Verstappen kende een prima eerste testweek met de RB15 op het Circuit de Catalunya, vlak buiten Barcelona. In totaal reed hij 237 ronden. ,,Alles loopt goed, voor nu ben ik happy”, vertelde hij. ,,Kilometers maken, dat is voor nu het belangrijkste. Vergelijken doe ik eigenlijk helemaal niet. We focussen op onszelf, dat is het enige dat we kunnen controleren en veranderen.”



De verrichtingen van Verstappen en co zijn deze week te volgen via ons liveblog.