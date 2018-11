Verstappen: Zandvoort? Nu moet er geld komen

Door Arjan Schouten Hij beseft dat hij zonder zelf iets te doen de aanjager is van het gevecht om een Nederlandse Grand Prix, tussen Zandvoort en Assen. Hij krijgt alles mee, ook het bericht dat Zandvoort al een aanbod zou hebben gekregen om de rentree van de Dutch GP vanaf 2020 te organiseren. Maar heel veel kan Verstappen er verder niet mee. ,,Er is nog niks conreet’‘, zo zegt hij, op het circuit van Interlagos, waar hij zondag de voorlaatste race van het seizoen rijdt. ,,Natuurlijk, het zou heel mooi zijn als een race in Nederland er komt. En oké, het kán op dat circuit. Top! Maar nu moet er geld komen.”

Wel concreet: de trip naar Vietnam, waar in 2020 een stratencircuit in Hanoi wacht. Verstappen heeft de eerste tekeningen van de lay-out gezien. ,,Ik hoop dat het een interessant circuit wordt, uit de tekeningen kan ik dat nog niet zo goed opmaken. Dan moet ik eerst rijden.”



Wel heeft hij de vele lange rechte stukken herkend. Normaal dramatisch voor de coureur van Red Bull, waar ze daarop altijd motorvermogen tekort komen. Maar wellicht tegen die tijd met een motor van Honda geen probleem meer. ,,Ik hoop tegen die tijd dat we zoveel vermogen hebben dat we daar gewoon met de voorwielen van de grond komen.”