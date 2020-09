Verstappen zesde in slottraining, tijden niet heel representatief

Ploeterend Ferrari bij voorbaat kansloos tijdens thuisrace in Monza

11:01 Met twee thuisraces voor de deur verkeert Ferrari in een diepe crisis. In 2019 kleurde Monza nog rood, toen Charles Leclerc de eerste thuiszege in jaren boekte. ,,Maar nu mogen ze blij zijn dat er geen publiek is, het gejoel zou het geronk van de motoren overstemmen.’’