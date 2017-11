Verstappen zesde in tweede training, Hamilton het snelst

Blessure Sinkgraven Problemen op links­back­po­si­tie bij Ajax, ook Huntelaar twijfelgeval

14:07 Ajax-trainer Marcel Keizer moet gaan sleutelen aan zijn defensie voor het thuisduel met Roda JC van zondag. Nick Viergever heeft problemen aan zijn enkel en is een twijfelgeval voor die wedstrijd; Daley Sinkgraven viel dinsdag in de oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach uit met een blessure aan zijn binnenband. De linksbackpositie is dus krap bezet, in de wetenschap dat ook Mitchell Dijks en aankoop Luis Manuel Orejuela nog geblesseerd zijn.