Verstappen zet concurrentie al in eerste training op grote achterstand

Dat de naam van WK-leider Max Verstappen na een uur bovenaan de tijdenlijst stond mocht geen verrassing zijn, maar dat was de grootte van het gat naar de naaste belagers wel. Zo was het Lando Norris die op mediums tot op een kleine 8 tienden van de Nederlander zijn tijd kwam, zelfs nog vlak voor Lewis Hamilton die wel op de snelste band had gereden.



Dat belooft wat voor vanavond (19.00 uur), als op het circuit van Silverstone meteen de kwalificatie voor de sprintrace van morgen op het programma staat. In die korte race over 17 rondes worden de startplekken voor de traditionele wedstrijd op zondag dan weer verdeeld, plus er zijn al wat WK-punten te verdienen.