Verstappen zet ook in derde vrije training derde tijd neer achter Hamilton en Bottas

Max Verstappen bleef de eerste 25 minuten nog binnen en kwam daarna even twintig minuten naar buiten, maar hij lijkt zijn Red Bull te sparen voor de kwalificatie van later vandaag. Het is in Barcelona al 30 graden en de temperatuur van het circuit ligt op ruim 45 graden, dus de banden slijten snel.



De Formule 1 is live te volgen via Ziggo Sport