Verstappen zevende in Russische middag: ‘Renault vormt bedreiging’

Wat betreft rondetijden stonden de Mercedessen in VT2 op eenzame hoogte. Alleen teamgenoot Hamilton kon na de switch naar softs binnen de seconde blijven van Bottas’ 1.33,519. Die tijd had nog een stuk scherper kunnen zijn, ware het niet dat de Fin zoals wel vaker flink wijd ging in de laatste bocht. Opvallend was bovendien het feit dat op de plekken 3, 4 en 5 drie Renault-motoren stonden. Na Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Lando Norris volgde ook Sergio Pérez nog voor Verstappen (1.35,048).

‘Duidelijk dat Renault bedreiging vormt’

,,We weten dat dit niet ons beste circuit is", reageert Verstappen, die in Sotsji nog nooit naar het podium mocht, op zijn website. We hebben ook een paar downforce levels geprobeerd om te kijken wat de beste keuze is. Het gaat moeilijk worden in de kwalificatie om op de derde plek terecht te komen, voor de race ziet het er iets beter uit en daar ben ik blij om. Er is voor ons nog wel wat werk te doen. Het is duidelijk dat Renault een bedreiging vormt. Zij zijn vandaag erg competitief geweest. En je weet niet wie er wellicht ook nog bij zit. We moeten eerst naar onszelf kijken en zorgen dat we de juiste keuzes maken en dat de auto stabiel is.”