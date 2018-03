Verstappen ziet wintertests graag verkassen naar de zon

Gelukkig voor de Limburger kwam hij dinsdag al tot 67 rondes, want de temperatuur mag morgen als hij weer instapt dan oplopen, ook dan belooft het nat te worden. ,,Ik ben zelf wel iets wijzer geworden deze week. Heb wel al wat dingen kunnen leren over de balans van de auto, maar het is echt moeilijk om die banden op temperatuur te krijgen.‘’



Zodoende blijft de RB14 nog altijd geheimen voor hem hebben, een maand voor het seizoen begint in Australië. Over de discussie die nu woedt in de paddock of het niet slimmer is om komend jaar in warmere oorden een wintertest te plannen, is Verstappens standpunt helder. ,,Persoonlijk zou ik Bahrein of Abu Dhabi wel handiger vinden, ja. Maar vast niet iedereen is het daarin met me eens.''



Aan de vooravond van zijn vierde Formule 1-seizoen weet de Limburger inmiddels wel hoe de koningsklasse in elkaar steekt. Hij heeft makkelijk praten als coureur van een steenrijk team met een enorm budget. ,,Voor ons is testen in Bahrein ofzo financieel normaal gezien geen probleem, maar voor de kleine teams wel.''

Puur professioneel kijkend naar de sport moet het circus volgens Verstappen altijd de beste condities nastreven. Ook voor wintertest. Maar al het materiaal de halve wereld over slepen, dat kost veel centen. ,,En als je dat geld niet hebt. Tja…"