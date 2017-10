Vertonghen viert mijlpaal bij Rode Duivels met suikerbonen

,,Ik zal dinsdag suikerbonen trakteren als ik het record echt heb gebroken'', zei Vertonghen in de aanloop naar het duel in Sarajevo. De 'Rode Duivels' sluiten de kwalificatiereeks dinsdag voor eigen publiek in Brussel af tegen Cyprus.



De oud-Ajacied zal dan, mits hij fit blijft, zijn 97ste interland spelen en alleen recordhouder worden. ,,Er is al veel over gezegd en geschreven'', zei Vertonghen. ''Ik heb er al veel aan gedacht en werd er constant mee geconfronteerd. Ik ben supertrots om het record te mogen evenaren. Ik wil winnen, maar het is een wedstrijd met een speciaal tintje. Ik denk hier al even aan. Vanaf het moment dat ik spelers als Dembélé, Fellaini, Kompany en Defour op de lijst van het aantal interlands voorbij stak.''



Vertonghen denkt dat hij niet heel lang kan genieten van zijn record. ,,Er komen jongens aan die jonger zijn dan ik, die zullen me voorbij steken. Dat is dan maar zo. Dit nemen ze mij niet meer af. En ik ben nog lang niet van plan om te stoppen.''