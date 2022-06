‘Vertrek!’, schreeuwde Rune richting tribune, zijn moeder ging, maar dat was volgens hem niet de bedoeling

Roland Garros Dolblije Rafael Nadal viert diep in de Parijse nacht zijn zege op Novak Djokovic: 'Dit was een magische avond’

Wat een clash, wat een kwartfinale. De twee beste tennissers ooit maakten er dinsdag een partij van wereldklasse van op Philippe Chatrier. Diep in de Parijse nacht was het Rafael Nadal die de armen in de lucht gooide. En was het Novak Djokovic die de aftocht blies: 6-2, 4-6, 6-2, 7-6.

1 juni