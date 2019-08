Vertrek Veldwijk bij Sparta fifty-fifty, Sanchez op huurbasis naar Inter

De transferperiode is in de meeste Europese landen nog tot 2 september open, dus tot die tijd regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Veldwijk vertrekt bij mooie aanbieding

Alleen bij een goed bod en een mooie club zal Lars Veldwijk de poorten van Het Kasteel sluiten. Dat heeft trainer Henk Fraser van Sparta bekend gemaakt in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. ,,Het zou best kunnen dat hij weggaat. De kans is fifty-fifty.” Het zou gaan om een afspraak die de spits heeft gemaakt met technisch directeur Henk van Stee, zegt Fraser. ,,Lars is bij Sparta gekomen om daarna weer een stap vooruit te zetten. Die stap wil je mensen ook gunnen. Dus als er een club komt deze periode kan hij best vertrekken.”

Volledig scherm Lars Veldwijk. © foto: Carla Vos

Update Sanchez: eerst huren dan kopen

Alexis Sanchez zal op huurbasis naar Internazionale verkassen. Dat meldt Sky Sports. De 30-jarige Chileen zal een contract tekenen dat hem in tot juni 2020 in Milaan houdt, waarna de club de optie tot koop van vijftien miljoen euro kan lichten. Mocht de transfer definitief doorgaan, dan zal Manchester United een deel van het salaris (550 duizend euro per week) betalen. De bal ligt nu bij The Red Devils.

Volledig scherm © REUTERS

Ashley Cole zet punt achter lange carrière

Volledig scherm Ashley Cole (links) beleefde veel successen in het shirt van Arsenal. © REUTERS Ashley Cole is niet langer meer een professioneel voetballer. De 38-jarige linksback gaf zondag aan dat hij is gestopt en zich wil focussen op een maatschappelijk leven.



Cole speelde ruim 500 competitiewedstrijden voor achtereenvolgens Arsenal FC, Crystal Palace, Chelsea, AS Roma, LA Galaxy en Derby County. Bij die laatste club werd hij herenigd met collega Frank Lampard: met hem speelde hij samen bij Chelsea en het Engelse elftal. Voor dat laatste team kwam hij ruim 100 keer uit.



Cole won onder meer drie Premier League-titels, zeven keer de FA Cup, de Champions League en de Europa League. Daarnaast speelde hij op 3 WK’s (2002, 2006 en 2010) en 2 EK’s (2004 en 2012).

Rodrigo blijft in Valencia

Alles leek in kannen en kruiken te zijn, maar alsnog ketst de transfer van Rodrigo af. Atlético Madrid wil de spits van Valencia graag inlijven voor zestig miljoen euro. Alleen gaf coach Marcelino tegenover Football Espana aan dat Rodrigo gewoon actief blijft in Mestalla. ,,Hij heeft mij eerder deze week verteld dat hij naar Atlético verkast. Echter, de deal gaat nu niet meer door.” Wat de exacte reden is voor het afketsen van de transfer is onbekend. Hij stond 'gewoon’ in de basis tegen Real Sociedad.

Volledig scherm Rodrigo (aanvoerder Valencia). © BSR Agency

Real blijft jagen op handtekening Eriksen

Real Madrid heeft de hoop op Christian Eriksen nog niet opgegeven. Volgens The Sun wil de Spaanse topclub de Deense middenvelder op korte termijn inlijven.

Real zou Tottenham Hotspur met een bod van 65 miljoen euro willen verleiden om Eriksen te verkopen. Spurs wordt op die manier onder druk gezet, want Eriksen is aan het einde van het seizoen transfervrij. Real heeft de afgelopen maanden al 300 miljoen euro op de transfermarkt uitgegeven. Trainer Zinédine Zidane wil ook graag nog Paul Pogba aan zijn selectie toevoegen. Maar Manchester United wil nog niet aan een vertrek van de Fransman meewerken. Real nam eerder met Ajax contact op voor Donny van de Beek. Directeur voetbalzaken Marc Overmars verwacht echter dat Van de Beek nog een jaar bij zijn club uit Amsterdam blijft.

Real heeft tot 2 september de tijd om zich te versterken.

Volledig scherm Christian Eriksen © BSR Agency

Bayern kaapt supertalent weg bij Mönchengladbach

Direct na het gelijkspel tegen Hertha BSC maakte Bayern München de transfer van Michaël Cuisance wereldkundig. Dit zorgt voor gefronste wenkbrauwen vlak over de Duits-Nederlandse grens. De 20-jarige Fransman wilde vertrekken door een gebrek aan speeltijd en kiest daarom voor een transfer naar Bayern. Opmerkelijk noemt directeur Max Eberl die stap van Cuisance tegenover Sport1,: ,,Het verrast mij, maar ik maak de keuze niet. Een jonge speler moet minuten maken en ik denk dat Bayern een uitstekende selectie heeft. Het zal voor hem er niet gemakkelijker op worden om minuten te maken.”

Cuisance tekent een contract voor vijf jaar. Met zijn transfer is tien miljoen euro gemoeid.

Inter hoopt ook Sánchez weg te plukken bij United

Volledig scherm Alexis Sanchez kampt bij Manchester United vaak met blessures. © BSR Agency Internazionale hoopt na Romelu Lukaku nog een speler over te nemen van Manchester United. De club uit Milaan is met de Engelsen in gesprek over een overgang van Alexis Sánchez, meldt de Guardian. Het zou gaan om een huurcontract met een optie tot koop.



Sánchez liet sinds zijn zijn transfer vorig jaar van Arsenal naar Manchester United, mede door blessureleed, nog geen onuitwisbare indruk achter op Old Trafford. De Chileense aanvaller, die met zijn torenhoge salaris een behoorlijke stempel drukt op de begroting, was in 45 officiële wedstrijden goed voor slechts vijf goals en negen assists.

Harroui blijft Sparta trouw

Abdou Harroui blijft Sparta Rotterdam voorlopig trouw. De 21-jarige middenvelder heeft overeenstemming bereikt over een nieuw contract dat pas in de zomer van 2022 afloopt.

,,Ik wil mezelf hier blijven ontwikkelen”, vertelt Harroui die zaterdag een basisplaats had in het gewonnen uitduel van zijn ploeg bij ADO Den Haag (1-2). ,,Ik voel veel vertrouwen vanuit de trainers en club en zit hier echt op mijn plek. Ik wil een belangrijke speler voor Sparta worden.”

Harroui promoveerde vorig seizoen met Sparta naar de eredivisie. Hij beleeft een goede competitiestart met zijn club op het hoogste niveau. Sparta haalde maar liefst zeven punten uit de eerste drie duels. Harroui wist één keer te scoren.

Bale blijft gewoon in Madrid

In een maand tijd werd Gareth Bale van persona non grata tot basisspeler in het gewonnen competitieduel met Celta de Vigo (1-3), waarin hij prompt een fraaie assist leverde bij de 0-1 van Karim Benzema. Bale leek de hele zomer te vertrekken uit Madrid, maar mag van zijn trainer opeens niet meer weg. ,,Bale blijft. Hij denkt alleen nog maar aan een langer verblijf en minuten maken”, reageerde Zinedine Zidane kort na de seizoensopener in Vigo.

Volledig scherm Gareth Bale leek eerder nog op het punt te staan om bij Real Madrid te vertrekken. © AP