Vervroegd Sinterklaas: Vijf cadeautjes in het sportjaar 2018

Loris Karius

Serena Williams

Tijdens de finale van de US Open krijgt Serena Williams het in de tweede set aan de stok met de umpire, nadat ze was beschuldigd van ‘verboden coaching’. Williams is witheet. Een waarschuwing volgt. Daarna krijgt haar tegenstandster Naomi Osaka een punt cadeau en vervolgens zelfs een hele game, waardoor de Japanse van 4-3 gratis op 5-3 komt. Osaka wint de set met 6-4 en daarmee het toernooi.

Simone Halep

De Roemeense nummer 1 meldt zich kort van te voren af voor de WTA Finals, het jaarlijkse slottoernooi voor de beste acht speelsters ter wereld. Ze is geblesseerd. Een geschenk voor Kiki Bertens, als nummer 9 de eerste reserve. En zie daar: Bertens haalt in Singapore nog de halve finales ook.

Justin Bijlow

Doelman Justin Bijlow van Feyenoord is gul voor Ajax tijdens de Klassieker op 28 oktober. Bij de 1-0 van Ajax laat hij een schotje van Frenkie de Jong door de benen gaan. Hij lijkt zijn blunder nog te herstellen, maar kan de bal niet meer voor de doellijn te pakken krijgen. ,,Het was zeker een fout van mij, maar ik kreeg ook een tik van Dolberg’’, zegt de schlemiel na afloop. Feyenoord verliest met 3-0.

Viktor Kassai

Aanvaller Raheem Sterling van Manchester City trapt tijdens een actie tegen Sjakhtar Donetsk in de grond en valt. Maar wat doet arbiter Viktor Kassai? Die geeft aan strafschop. Een VAR is er in de groepsfase van de Champions League niet. Gabriel Jesus schiet vanaf elf meter raak (3-0). Het duel eindigt in 6-0. Sterling zegt naderhand: ,,Mijn excuses aan de scheids en aan Sjakhtar. Er was geen contact, ik viel zelf. Ik had geen idee hoe.’’