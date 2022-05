Verwarring bij Mercedes en Hamilton wil niets van kritiek weten: 'Ik heb het heel goed gedaan’

,,De auto is helemaal niet verbeterd", was Lewis Hamilton na de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami duidelijk. ,,Hij is nog precies hetzelfde.” De Brit reed uiteindelijk naar P6, zijn ploeggenoot George Russell vloog er in Q2 al uit en start zondag vanaf de twaalfde plek.

,,Ik ben een beetje in de war om eerlijk te zijn", zei Russell na de kwalificatie bij SkySports. ,,Ik was tijdens de kwalificatie trager dan gisteren tijdens de tweede vrije training. We konden de bochten gewoon niet aanvallen. De potentie is er wel, dat zagen we gisteren. We waren heel snel, maar vandaag kwamen we daar niet bij in de buurt.”

,,Het is een beetje wisselvallig. De potentie is er als alles goed staat. Gisteren leek het erop dat we mee zouden strijden om pole, maar vandaag word ik twaalfde. Het is allemaal niet logisch.”

Mercedes kent een bijzonder moeilijke start van het seizoen en Hamilton liet al eerder weten niet meer in een wereldtitel te geloven. De auto stuitert met grote regelmaat over de baan en dat probleem bleek ook dit weekeinde nog niet verholpen.

Quote Vandaag zaten we er compleet naast met de experimen­ten die we deden Toto Wolff

,,Het is mijn beste kwalificatie in drie races", aldus Hamilton. ,,Ik ben over het algemeen heel blij met wat ik hier gedaan heb. Beter dan dit kon het niet met deze auto. Het is een heel lastige wagen om in te rijden. Er wordt heel hard aan gewerkt en dat moeten we blijven doen. Dan komen we steeds dichter bij de oplossing. Maar het gat is nu nog net zo groot als het aan het begin van het seizoen was.”

Volgens Hamilton had een Franse verslaggever hem verteld dat hij het niet zo goed deed. Daar was de Brit het niet mee eens: ,,Ik heb het verdomd goed gedaan en daar ben ik blij mee.”

Teambaas Toto Wolff bleef bij SkySports positief: ,,We hebben gisteren in de tweede vrije training gezien hoe deze auto kan presteren. Maar vandaag zaten we er compleet naast met de experimenten die we deden. De auto stuiterde als een kangoeroe en daar zijn de coureurs niet blij mee. Het is de reden dat we achterop raken, maar we hebben nu wel geleerd wat werkt en wat niet. Sommige dingen begrijpen we en sommige dingen niet.”

De pole ging zaterdag naar Charles Leclerc, die Ferrari-ploeggenoot Carlos Sainz en Max Verstappen voor wist te blijven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.